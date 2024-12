Dopo i ritiri di Eleonora Cecere, Enzo Paolo Turchi e Yulia Bruschi (denunciata dal suo ex compagno Simone Costa), un’altra concorrente avrebbe minacciati di voler abbandonare la Casa del Grande Fratello. Stiamo parlando di Helena Prestes, evidentemente provata da quanto sta accadendo negli ultimi giorni. A rivelarlo è stato l’account X Agent Beast, molto informato su ciò che accade dietro le quinte del reality show condotto da Alfonso Signorini: “Anche Helena ha minacciato di abbandonare la Casa. La produzione lavora per convincerla a restare”.

Già nei giorni scorsi, la modella brasiliana aveva palesato il suo malessere. “O sto qua a sopportare o semplicemente me ne vado”, ha detto. Anche Luca Calvani non sembra entusiasta di proseguire la sua avventura nella Casa: “Io ti dico la verità, sto contemplando veramente di fare l’albero a casa”. Stessa cosa Ilaria Galassi, e al riguardo la sua amica, Antonella Mosetti, ha dichiarato: “Lei è molto di poche parole quando non si trova a suo agio, è un carattere atipico per la televisione. Non vuole necessariamente apparire. Quindi dopo due mesi che sei lì dentro si creano le prime dinamiche supportate dagli autori per fare uscire qualche screzio, altrimenti sarebbero la coppia perfetta dato che non litigano mai e l’audience sprofonda”.