Pose del deserto per Demet Özdemir. L'attrice di DayDreamer, lontana dagli schermi da un bel po', rimane sempre al centro del gossip grazie ai suoi post sui social media.

La famosa attrice, ex di Can Yaman, ha posato per uno shooting fotografico avvolta nel suo abito rosa nello splendido scenario di dune e sabbia. Le foto, condivise dalla Özdemir sui social, hanno ricevuto migliaia di “mi piace” e commenti, tipo "Che bella", "Principessa del deserto", "Sempre carina e meravigliosa, molto talentuosa bellissima Demet". Commenti che l'attrice turca riceve quotidianamente in qualsiasi posa o con qualsiasi abito che indossa.

Demet Özdemir “Migliore attrice internazionale”

Demet Özdemir, recentemente ha vinto il premio come "Miglior attrice internazionale" alla cerimonia di premiazione DIAFA organizzata a Dubai la scorsa settimana.

Nell’occasione ha indossato un abito rosso firmato Didem Ömeroglu. Demet ha ringraziato tutti e ha scritto sui social: "Ho ricevuto molti messaggi dopo che è stato annunciato il mio nome. È molto emozionante essere qui. Questo affetto mi ha fatto capire che i chilometri sono solo numeri".

Una gioia e una soddisfazione che ha voluto ovviamente condividere con le sue innumerevoli ed internazionali fan. Non sono mancati i messaggi di chi ancora spera nella ricomparsa di Can Yaman nella vita di Demet. Una bella storia d’amore nella finzione, durante i loro personaggi Can e Sanem in Daydreamer, e nella realtà, visto che i due sono stati per mesi insieme.

Ad ogni post, ad ogni passo di Demet il nome e la domanda su Yaman non tarda ad arrivare, e anche questa volta sotto le foto del deserto qualche fan ipotizza: “Anche Can è nel deserto, sarà qualche indizio?”. Sognare in fondo non costa nulla…