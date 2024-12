Scoop direttamente dalla stampa turca. Kerem Bursin, il famoso attore di Love is in the air, ex di Hande Ercel, presto coronerà il suo sogno d’amore. La storia con Melisa Sabancı Tapan va a gonfie vele.

Secondo le notizie di Mehmet Üstündag da Hürriyet, Melisa Tapan Sabancı sarà presto la sposa di Kerem Bursin.

Nipote del famoso imprenditore turco Sakip Sabanci, Melisa ha conseguito un Master in Sviluppo economico e politico presso la Columbia University e ha svolto un ruolo significativo nella promozione della produzione artistica sostenibile attraverso il suo progetto Gate 27, che supporta le collaborazioni nel mondo dell’arte.

Melisa presenta Kerem a sua madre

La coppia, che da tempo vive una storia d'amore lontana dai riflettori, nelle ultime settimane ha fatto un passo importante. Melisa ha presentato il suo ragazzo a sua madre, Sevil Sabancı. Kerem, allo stesso modo, ha fatto conoscere la futura moglie alla sua famiglia.

Sempre dalla stampa turca si apprende che Melisa va a Çeşme ogni settimana e visita il set di Kerem Bürsin, dove l’attore turco è alle prese con la sua nuova serie tv. Kerem evita in tutti i modi di farsi vedere in pubblico con la sua ragazza perché non vuole che la relazione tra i due diventi materiale mediatico.

Tuttavia, la coppia è in ottimi rapporti e sembra che la suocera, Sevil Sabancı, provi una grande stima e ammirazione per Kerem.

Le fan, intanto, sono impazzite all’idea del matrimonio del loro beniamino. Non tutte però. Molte sono ancora legate ad Hande Erccel, l’ex fidanzata Bursin, Ricordiamo, infatti, che i due, protagonisti di Love is in the air, sono stati una coppia per anni e la loro relazione è finita per un presunto tradimento di Kerem in Spagna.

Dopo anni, nonostante le loro rispettive vite abbiano preso strade diverse, c’è chi spera ancora in un ritorno di fiamma tra i due. Ma oggi, con un matrimonio in vista, questa speranza perde ogni ragion d’essere.