Nella quarta puntata di Belve, Tina Cipollari si è raccontata a Francesca Fagnani. Lo storico volto di Uomini e Donne ha parlato del rapporto con Maria De Filippi e ha detto la sua sulla sua acerrima “nemica” Gemma Galgani, dama del Trono Over.

“Sono stata definita trash ma io mi sento popolare, sono del popolo per questo mi amano […] A microfoni spenti ho detto tante battute pesanti che facevano ridere ma che non andavano bene per quella fascia oraria. Spesso mi chiudono il microfono”. A Francesca Fagnani, poi, ha rivelato di non rivedersi mai perché non ha un buon rapporto con le telecamere: “Mi vedo male, mi fanno sembrare una balena. La gente per strada stenta a riconoscermi, mi dicono che sono la metà”.

Tina Cipollari è certa che dopo di lei non ci potrà essere nessuno in grado di sostituirla: “La mia autoironia, la mia simpatia, la mia intelligenza non ce l'ha nessuno. Non ho filtri, metto a proprio agio le persone. Sono una ventata di gioia e allegria”. E ancora: “Sono una casalinga che si diverte in televisione. Sono un'icona gay, volevo ringraziare la comunità LGBTQ+”. E sul suo iconico ‘Maria io esco': “È diventata una frase internazionale, è arrivata anche in America”.

Sulle difficoltà economiche che ha dovuto affrontare in passato, la Cipollari ha ricordato: “A scuola sentivo che i miei compagni erano un gradino sopra di me. Avevo solo due paia di scarpe ma ero felice. Sognavo e sogno tutt'ora di sposare un uomo ricco, ho lanciato più volte degli appelli in tv”.

L'opinionista insiste sulla sua ricerca di un uomo facoltoso: “Ai miei corteggiatori quanto prendono di pensione. Il mio range d'età è dai 65 agli 80. Lo cerco vedovo e senza figli”. Ricorda, poi, il suo amore per Antonio: “È stata una grande rivincita stare con lui, al di là dei suoi regali e della sua raffinatezza. Mi ha insegnato a vivere e ad apprezzare la vita”. È certa di essere una seduttrice: “Non mi sento sexy, gli altri mi definiscono così. In questa trasmissione ho sentito Alba Parietti che diceva di essere ancora piacente. Ma non è sempre primavera, bisogna adeguarsi all'età che si ha”.

Negli studi di Belve, Tina Cipollari non ha perso occasione per attaccare Gemma Galgani: “È una donna inutile. Mi fa tenerezza, all'inizio credevo che giocasse ma penso che sia proprio così. Si può cercare un uomo così giovane a 70 anni? Si può pensare al sesso in maniera così accanita?”.