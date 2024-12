Nella Casa del Grande Fratello, Luca Calvani è “pieno” dei comportamenti di alcuni concorrenti, e nelle ultime ore si è reso protagonista di una sfuriata contro Tommaso Franchi. L’attore ritiene che l’idraulico toscano sia troppo insistente nei confronti di Mariavittoria Minghetti, e lo ha invitato a crescere e a smetterla di comportarsi come un bambino.

“Vai da tutti a dire che stai male. Devi smetterla! Devi smetterla di fare il bambino di 15 anni, ce la fai? Ti piace una ragazza di trentuno anni e lei secondo me ha le p*** piene di avere a che fare con un ragazzino che ha bisogno costantemente che gli portino la paletta e il secchiello per giocare. La paletta e il secchiello sono tutte le conferme che chiedi in continuazione”.

Tuttavia, dinanzi al rimprovero di Calvani, Tommaso ha assicurato: “Non chiedo conferme”, parole che hanno fatto infuriare ancora di più Luca. “A me sembra che tu ne chieda parecchie. Vuoi farle il piattino, poi le chiedi: ‘Ti è piaciuto? L'hai mangiato tutto? Hai fatto il ruttino?’. Sono tutte conferme per fare capire che sei un bravo fidanzatino. Quella roba la manda in pappa. La smetti cinque minuti? E smettila di dire che tra cinque giorni tu esci. Se esci è perché ti comporti così. Hai rotto i c*** anche a me”.