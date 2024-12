Sonia Bruganelli è stata senza dubbio una delle concorrenti più chiacchierate della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle. L'ex moglie di Paolo Bonolis è stata eliminata nel corso della nona puntata (poi non ha superato il ripescaggio), e durante una diretta su Instagram ha risposto alle curiosità dei followers.

A chi le ha chiesto che ha contribuito a far alzare l'audience di Ballando, Sonia ha risposto: "No, no, direi che è stata un'edizione molto forte, con concorrenti e ballerini forti". La Bruganelli è stata protagonista di diverse discussioni con Selvaggia Lucarelli. Al riguardo, intervistata da Francesca Fagnani a Belve, ha dichiarato: "Quello che facevo era relativo. Quello che interessava era creare hype intorno alle polemiche".

Su chi, tra i concorrenti ancora in gara, preferirebbe veder trionfare, Sonia ha fatto il nome di Tommaso Marini e della sua partner Sophie Berto (attuale frequentazione di suo figlio Davide). E sul suo compagno Angelo Madonia, escluso da Ballando con le Stelle, ha detto: "Sta bene, lavora, fa le sue cose...".

Infine, in merito ad un possibile ritorno al Grande Fratello, dove è stata opinionista per due edizioni, Sonia ha anticipato che sarà ospite di Alfonso Signorini nella puntata di lunedì 16 dicembre.