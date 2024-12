Quella appena trascorsa è stata una nottata particolarmente movimentata nella Casa del Grande Fratello. Intorno alle 2, Jessica Morlacchi e Luca Calvani stavano parlando in cucina quando ad un certo punto dal salone si è sentito chiaramente il pianto disperato di Zeudi Di Palma. L’attore toscano si è chiesto il motivo delle lacrime dell’ex Miss Italia, e la cantante ha risposto: “Dice che Lele l’ha toccata sotto le coperte e…”. La regia è prontamente intervenuta cambiando inquadratura (le immagini hanno ripreso Bernardo Cherubini intento a cucire).

Poi le telecamere si sono nuovamente spostate in cucina, e proprio in quel momento Stefano Tediosi ha iniziato a parlare del pianto di Zeudi: “Ragazzi piange davvero. Lei è venuta a chiedermi di cambiare lettone di dargli il mio. Perché lei non vuole più dormire in quella stanza accanto a lui”. A quel punto hanno inquadrato la piscina, ma anche in questo caso Shaila Gatta stava parlando delle accuse della gieffina: “Io l’ho vissuta davvero questa cosa, quindi non vorrei mai che si strumentalizzasse un argomento così serio”. Lorenzo Spolverato le ha risposto: “Comunque stanotte Zeudi dorme con Helena e cambia posto”.

In piscina è poi arrivato Tediosi, che si è messo a scherzare e ha fatto una battuta a Emanuele Fiori: “Hype di brutto per te fratello, adesso ti arrestano”. Il ragazzone ha replicato: “Situazione che poteva essere evitata, esagerata. Vabbè dovevo essere io a…”. Nemmeno il tempo di finire la frase al fisioterapista, che la regia ha staccato l’audio. In bagno, invece, Pamela Petrarolo ha detto: “Si è infilato nel letto facendole il solletico e poi lei…” . Anche in questo caso la regia è intervenuta per cambiare inquadratura.