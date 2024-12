Alcune ore fa Ilaria Clemente ha svelato il sesso del bebè in arrivo. L’ex concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello ha dovuto lasciare la Casa dopo aver scoperto di essere incinta, e nella giornata di ieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video del gender reveal. Ilaria e il suo compagno Daniele hanno scoperto di essere in attesa di un maschietto.

Ilaria Clemente, come e quando ha scoperto di essere incinta

“Quella mattina mi stavo lavando i denti nella casa e sento la voce 'Ila in confessionale' a quel punto ero ancora in pigiama e dal confessionale vedo che sbucano la dottoressa e la psicologa, un po' intimorite e imbarazzate, mi fanno un leggero cenno di ‘sì’ con la testa. A quel punto capisco che il test di gravidanza era positivo. Io scoppio a piangere e chiedo di poter parlare con Lucilla, la mia migliore amica da 17 anni. Pensi che abbiamo comprato casa di fianco, viviamo porta a porta e abbiamo davvero un legame indissolubile. La chiamo ed esordisco con 'Amore, sono incinta', lei inizia a piangere. Poi le dico 'Adesso chiamo Daniele' ma mi tolgono il telefono, perché non era il mio, e così lo chiama lei. Quindi a dir il vero la notizia gliel'ha data lei! Appena torno a casa mi trovo davanti Lucilla e Daniele. Quindi sono stati loro le prime persone che ho visto".