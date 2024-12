Al Grande Fratello, Helena Prestes è uscita definitivamente allo scoperto circa il suo interesse nei confronti di Javier Martinez. Già la scorsa settimana, la modella brasiliana si era dichiarata al pallavolista argentino, il quale, tuttavia, aveva sottolineato di vederla esclusivamente come un’amica. A ciò si aggiunge che negli ultimi giorni, Javier si è molto avvicinato a Chiara Cainelli, circostanza che ha scatenato la gelosia di Helena.

“E’ un gioco, è semplicemente un gioco, solo che ci sono sentimenti in mezzo – ha detto la Prestes in Confessionale -. Io l’avrei già baciato… dobbiamo veramente mettere un freno a certe cose, perché si inizia a viaggiare con la testa. L’ho pure sognato, lo desidero, lo desidero proprio, tutto il tempo. Non è un gioco per me”.

Javier su Helena: “Non provo quelle cose per lei”

“Prima abbiamo parlato e lei si è lasciata andare. Si è dichiarata. Mi ha detto che si allontanerà un po’ da me. Perché le piaccio e che non ce la fa a vedermi come un amico. E io le ho spiegato tutto quello che penso. Io so bene com’è lei. Poi è vero che in passato sono stato poco chiaro con lei a livello di gesti. Non devo farmi prendere dal fatto che sono affettuoso e devo mettere un freno ai sentimentalismi. Io sono certo di non provare quelle cose per lei. L’unica persona per cui ho provato quelle cose è Shaila e non c’è un’altra persona. Le ho detto tutto e staremo a vedere, però in parte è anche colpa mia che sono fin troppo coccolone. Poi è la situazione della casa del GF che ti porta a stare sempre a contatto”.