Nella prima puntata di dicembre del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha affrontato la questione relativa al segreto che nascondevano Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. I due gieffini, infatti, hanno ammesso di essersi scambiati dei messaggi su Instagram prima di entrare nella Casa. Tuttavia, non riguarderebbe esclusivamente le chat il segreto che i due concorrenti starebbero nascondendo.

Lorenzo ed Helena fanno parte della stessa agenzia

Signorini, che aveva promesso che sarebbe venuto a capo della vicenda, non ha posto l’unica domanda che avrebbe potuto rimescolare le carte e obbligare Lorenzo e Helena a raccontare la verità (che ad oggi continuano a nascondere). Il conduttore avrebbe infatti potuto sfruttare un’informazione della quale gli autori sono sicuramente in possesso: Spolverato e la Prestes fanno parte dalla stessa agenzia (la Benegas Management, il cui profilo Instagram sponsorizza entrambi). Insomma, c’era davvero bisogno di un invio “furtivo” di messaggi da parte della modella brasiliana per stabilire un contatto con il futuro coinquilino? La risposta è “No”, anche perché sarebbe stato molto più semplice fare una telefonata all’agenzia che cura gli interessi di entrambi per ottenere il numero di cellulare l’uno dell’altro senza dover necessariamente ricorrere ad un messaggio in direct.

Ma per quale ragione il conduttore, tra le domande che ha fatto ai due concorrenti durante la puntata, si è scordato di fare l’unica che li avrebbe inchiodati, o quantomeno messi in difficoltà? Un quesito che, ad oggi, non ha ancora trovato risposta.

Basta dare una veloce occhiata su Instagram per scoprire che Helena Prestes e Lorenzo Spolverato appartengono alla stessa agenzia. Il profilo di Benegas Management, infatti, sponsorizza entrambi apertamente. Ma non è tutto. I due gieffini condividono anche lo stesso sponsor d’abbigliamento, che veste ambedue durante le puntate, e che la stessa agenzia mostra su Instagram, taggando, tra l’altro, il profilo ufficiale del Grande Fratello. Insomma, i dubbi continuano ad essere tanti, e allo stesso tempo c’è la certezza che non ci sia stata raccontata tutta la verità sul rapporto tra Lorenzo ed Helena. E nelle ultime ore si è verificato un episodio che non ha fatto altro che alimentare ulteriori sospetti. Spolverato, infatti, ha “consigliato” alla Prestes – che gli ha detto di non essere truccata – di “farsi vedere così”. Secondo molti si tratta di un “piano” per passare da vittima in puntata.

"Lorenzo scaricato dalla sua agenzia", l'indiscrezione

Intanto, la scorsa settimana, in una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, si parla del fatto che Lorenzo sia stato “scaricato” dalla sua agenzia perché “non si è venduto”. Nelle passate settimane, sempre una segnalazione arrivata all'esperta di gossip si parlava di un accordo tra Lorenzo e Helena per formare una ship all’interno della Casa. Tuttavia, il modello milanese ha poi perso la testa per Shaila Gatta e il piano sarebbe saltato.

“Ciao, vorrei restare anonima, ma devo raccontarti questa cosa che gira nell’ambiente. Sembra che Lorenzo ed Helena si conoscessero già prima del GF, e addirittura tra di loro ci sarebbe stato un piccolo flirt… Te lo dico perché una mia amica che lavora in produzione mi ha detto che anche un ex gieffino sa tutto, perché proprio in quel periodo Helena frequentava un altro ex concorrente del GF. A quanto pare, Helena e Lorenzo avrebbero pensato di costruire una storia dentro la Casa, giusto per fare un po’ di scena e attirare l’attenzione, ma poi lui si è perso dietro a Shaila e Helena non l’ha presa bene. Lei era convinta che sarebbero stati la coppia del GF, e invece lui ha cambiato i piani all’ultimo”.