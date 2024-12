Ieri sera, Stefania Orlando ha varcato nuovamente la porta rossa ed è tornata ad essere una concorrente del Grande Fratello. Poco dopo l’ingresso della showgirl nella Casa, una sua ex coinquilina ai tempi della quinta edizione del GF Vip, Patrizia De Blanck ha iniziato a commentare sotto il profilo del reality show: “Strega, rompi le pa**o, mi stava sempre alle calcagna, perdono ma non dimentico”.

Il rancore di Patrizia De Blanck nei confronti di Stefania Orlando risale al 2020, quando la showgirl la nominò al GF Vip. “Stefania non mi è piaciuta. Lei nella puntata precedente mi dice: ‘Non mi nominare ti prego che c’è mio marito’. Questa volta gliel’ho detto: non ti nomino. E mi nomina lei. Non è una cosa da ridere. Io le tolgo l’amicizia. Quando succedono queste cose io l’amicizia la levo. Questa viene alla porta e con aria contrita mi dice che mi ha nominata. Ma che ca**o, ma vai a fare in cu**. Tu amica mia non lo sarai mai più. Manco ti filo. Anzi, tanto poi io giro nei posti… non finisce, eh. Me la sono legata al dito. Perché poi è per colpa sua che io sto in nomination. Non te lo consento”.

Sono passati quattro anni, ma la Contessa non dimentica. Alfonso Signorini si sta già sfregando le mani, e noi ci sbilanciamo: presto ci sarà un confronto tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando.