Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 16 dicembre, Stefania Orlando ha fatto ritorno nella Casa più spiata d’Italia. La showgirl ed ex vippona ha varcato nuovamente la porta rossa a distanza di quattro anni dalla sua ultima partecipazione al reality show, e ha subito discusso con Beatrice Luzzi, opinionista di cui spesso ha parlato a Pomeriggio 5 accusandola di fare la vittima.

Beatrice Luzzi ha subito provocato Stefania Orlando dopo il suo ingresso: “Ho saputo che mi difese quando ero nella casa, poi ho visto che aveva cambiato idea. Perché dici che facevo la vittima?”. La nuova concorrente ha replicato: “Io non sono critica, sono obiettiva. Forse lei è un po' permalosa. Ho notato che lo scorso anno hai avuto vari momenti in cui sei stata emarginata, bullizzata. Eri vittima ma giocavi. Io non sono mai stata cattiva, a Natale poi siamo tutti più buoni”. “Io cerco di essere sempre costruttiva. Tu hai puntato sul cavallo giusto, visto dove sei”, ha continuato l'opinionista. Alfonso Signorini ha allora scherzato: “Ah lei è finita al GF grazie a te? Un po' mitomane la Luzzi”. Stefania ha subito risposto a tono: “Non ho mai cambiato idea sul fatto che sei stata una concorrente formidabile, avresti dovuto vincere. Questo non vuol dire che io non possa avere delle opinioni. Secondo me sei bigotta”.

Nella puntata del Grande Fratello del 16 dicembre, Stefania Orlando ha fatto il suo ingresso in Casa. È entrata come nuova concorrente insieme a Eva Grimaldi e Maxime Mbanda. Per la showgirl si tratta della seconda volta nel reality show condotto da Alfonso Signorini: “Quanto ti ho corteggiato per averti, ce l'ho fatta”, ha dichiarato il conduttore. “Per me è una gioia essere qui. A te non so dire di no”, ha replicato la Orlando.