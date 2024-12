E’ sempre stata tra le attrici più belle e attraenti della Turchia. In diverse competizioni si è sempre classificata tra le prime donne turche. Quest’anno, invece, qualcosa è andato storto.

E’ quello che è successo ad Hande Ercel. Da poche ore sono state annunciate le 10 donne turche più attraenti del 2024. Hande Ercel questa volta non è tra le prime, bensì al settimo posto, dopo Melis Sezen e Serenay Sarıkaya.

La prima delle due, Sezen, è al quarto posto ed è molto conosciuta dalla stampa turca per la sua relazione durata anni proprio con Kerem Bursin, l’ex di Hande Ercel.

Il sondaggio sulle artiste turche più popolari dello schermo e del palcoscenico è giunto da poco al termine. Dopo mesi di votazioni sui social media, la Ercel non è risultata tra le preferite, come invece lo era stata per molti anni.

Cosa sarà successo? Eppure continua a lavorare per il piccolo schermo turco e sembra essere ancora molto acclamata e seguita sui social e dai paparazzi turchi.

Quali le cause del settimo posto in classifica?

Da quanto si legge dai siti turchi, Hande ha perso colpi soprattutto da quando ha rotto con Kerem Bursin e ha intrapreso la nuova relazione con Hakan Sabanci, noto imprenditore turco con cui l’attrice turca ha una storia d’amore da ben due anni.

Ma non è tutto. Dai commenti apparsi sotto ai post del sondaggio, molti hanno scritto di preferire non votare i soliti volti noti perché ciò avrebbe favorito ancora di più la loro popolarità, cresciuta a dismisura dai mille scatti dei paparazzi.

In realtà le cose stanno proprio così. Hande insieme al suo compagno sono tra i personaggi più fotografati in Turchia, e sembra che questa sovraesposizione non sia più molto gradita ai fan.