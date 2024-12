Ieri sera, sabato 21 dicembre, è andata in onda la finalissima di Ballando con le Stelle, che ha visto trionfare Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno ottenuto il 61% dei voti. La coppia ha avuto la meglio su Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, che si sono piazzati in seconda posizione, e su Federica Nargi e Luca Favilla, che si sono classificati al terzo posto.

Di seguito i dati Auditel della serata del 21 dicembre 2024 riportati da Davide Maggio.it:

Nella serata di ieri, sabato 21 dicembre 2024, su Rai1 la finale di Ballando con Le Stelle, ha conquistato 4.381.000 spettatori pari al 24.4% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:47 alle 21:20 e 4.147.000 spettatori pari al 34.1% dalle 21:25 alle 1:47. Su Canale5 Improvvisamente Natale ha raccolto davanti al video 1.596.000 spettatori con uno share del 10.3%. Su Rai2 La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera è la scelta di 780.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Il Grinch ha radunato 926.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 863.000 spettatori e il 5.7% (presentazione a 718.000 e il 4%). Su Rete4 Assassinio sull’Orient Express totalizza un a.m. di 532.000 spettatori (3.4%). Su La7 In Altre Parole… Ancora conquista 415.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 332.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 279.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio. Sul Nove Un principe per Natale cattura l’attenzione di 352.000 spettatori con il 2.1%. Sul 20 First Strike è seguito da 390.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 Escape Plan – Fuga dall’inferno è scelto da 330.000 spettatori (1.9%). Su Iris Delitto perfetto interessa 308.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiMovie Nuovo Cinema Paradiso è scelto da 328.000 spettatori (2.1%). Su RaiPremium Don Matteo 14 è visto da 222.000 spettatori con l’1.3%. Su TopCrime Maigret e le due sorelle conquista 245.000 spettatori (1.4%).