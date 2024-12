Che tra Helena Prestes e Chiara Cainelli non ci fosse feeling lo si era intuito sin da subito. La situazione è poi precipitata quando la nuova concorrente del Grande Fratello si è avvicinata a Javier Martinez, verso il quale la modella brasiliana non ha mai nascosto di provare un forte interesse. Nelle ultime ore è arrivata una vera e propria doccia gelata per Helena, che dopo essersi di fatto dichiarata al pallavolista argentino (che le ha dato un due di picche), ha dovuto assistere al bacio tra quest’ultimo e Chiara (tra i due ci sarebbe stato qualcosa già ai tempi di Uomini e Donne).

La notte scorsa, Helena si è lasciata andare proprio ad un’imitazione della Cainelli. Mentre si confidava con Zeudi Di Palma in salotto, la gieffina brasiliana ha preso in giro la coinquilina e il suo modo di parlare, cercando di riproporlo anche nei gesti. “Tu secondo me hai sbagliato perché i tuoi atteggiamenti...”, ha detto la Prestes toccandosi continuamente i capelli e cambiando il tono di voce per farlo il più simile possibile a quello di Chiara. “L'ho sgamata”, ha poi concluso Helena, la quale ha lasciato intendere che l’avvicinamento della Cainelli a Javier sia esclusivamente frutto di una strategia.