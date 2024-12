Non è di certo una novità che i concorrenti che entrano nella Casa del Grande Fratello a reality in corso riportino all’interno informazioni apprese all’esterno. E anche questa edizione non fa eccezione.

Questa notte, una delle ultime arrivate, Zeudi Di Palma, ha riferito un bel po’ di cose all’amica “speciale” Helena Prestes mentre si trovavano a letto insieme. Nello specifico, si sente l’ex Miss Italia parlare dell’agente che cura gli interessi della modella brasiliana, Paola Benegas, CEO e fondatrice dell’agenzia Benegas Models & Management, la stessa a cui appartiene, tra gli altri, anche un altro gieffino, ovvero Lorenzo Spolverato. “Non è Paola Benegas la tua agente?”, chiede Zeudi. Helena finge di non capire, e subito dopo la regia censura la conversazione tra le due gieffine inquadrando Javier Martinez e Luca Giglioli che chiacchierano in piscina.

Nei giorni scorsi, anche Enzo Paolo Turchi, rientrato nella Casa per impartire lezioni di danza agli ex coinquilini, fingendo di mostrare a Luca Calvani qualcosa di inerente alla coreografia, avrebbe fatto capire all’attore toscano cosa non viene apprezzato di lui (e cosa no) dal pubblico. “E va bene. Io posso stare anche a guardare – ha risposto Luca -. Ho fatto il protagonista la volta scorsa… So tutto, ho capito tutto, ho capito tardi ma ho capito tutto”.