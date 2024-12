Questa sera, lunedì 23 dicembre, va in onda su Canale 5 la diciannovesima puntata del Grande Fratello. In studio, insieme ad Alfonso Signorini, ci sono le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e l’esperta del web Rebecca Staffelli. Di seguito le anticipazioni:

Grande Fratello, le anticipazioni della diciannovesima puntata

Questa sera entrerà nella Casa la mamma di Shaila Gatta, la signora Luisa, che preparerà la cena di Natale ai concorrenti. L’ingresso della donna sarà anche l’occasione per avere un chiarimento con Lorenzo Spolverato. La madre dell’ex velina era entrata nella Casa nel corso della penultima puntata del Grande Fratello. La donna aveva messo in guardia la figlia sul modello milanese: “Lui è gay! Chi lo dice? Tutti lo dicono, anche Tommaso”. Secondo Deianira Marzano, oltre a preparare la cena, mamma Luisa chiederà scusa a Spolverato: “Presto ci sarà un incontro tra la mamma di Shaila e Lorenzo, dove lei si scuserà per le cose che ha detto”.

Dopo il gemellaggio con la Spagna arriva anche quello con Albania. Alfonso Signorini, infatti, ha “approvato” uno scambio di concorrenti tra i due reality show: “Dato che vi voglio tanto bene, io vi mando Jessica Morlacchi, che è la numero uno”. E anche il conduttore albanese, Ledion Lico, si è detto entusiasta di questa collaborazione: “È qualcosa che avverrà nel corso del programma. Ed è una cosa della quale siamo molto entusiasti. Speriamo che sia uno scambio davvero fruttuoso anche per voi”.

Il conduttore dedicherà un blocco proprio all’ennesima rottura (che questa volta sembra essere definitiva) tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Riflettori puntati anche su Helena Prestes e Zeudi Di Palma, tra le quali è scattato un bacio, sulla nuova possibile coppia formata da Javier Martinez e Chiara Cainelli.

Televoto e sondaggi

Nessuna eliminazione. Per la puntata pre-natalizia gli inquilini possono tirare un sospiro di sollievo: questa sera nessuno dovrà abbandonare la Casa. Ma il televoto decreterà gli immuni della prossima puntata, che andrà in onda il 30 dicembre. I due più votati infatti non saranno a rischio eliminazione. In nomination ci sono ben sette inquilini: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Tommaso Franchi e Bernardo Cherubini.

I risultati del sondaggio di Forum Free parlano abbastanza chiaro. In testa c’è Helena Prestes, seguita da Javier Martinez, mentre al terzo posto c’è Lorenzo Spolverato (non molto distante dai primi due). Sono questi i tre concorrenti a contendersi le due immunità in palio. Fuori dai giochi invece, gli ultimi arrivati, Emanuele, Zeudi e Bernardo.