A distanza di alcune settimane dalla confessione “involontaria” di Tommaso Franchi sull’intimità avuta con Mariavittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello, la gieffina romana ha deciso di “vendicarsi”. Ma procediamo con ordine.

Lo scorso 9, Alfonso Signorini, durante una puntata del GF, aveva chiesto alla 31enne quale fosse il segreto di cui aveva parlato con alcuni coinquilini. Lei aveva risposto che con l’idraulico toscano si era creata una certa intimità che avrebbe preferito restasse privata. Tuttavia, nonostante anche Tommaso abbia negato, Signorini ha mostrato un video in cui proprio quest’ultimo si era lasciato sfuggire la frase: “Fai l’amore con me e poi il giorno dopo cambi. Che ca*** sta succedendo Mariavittoria? Fai l’amore con me e poi tutto il giorno…". Ecco che l’imbarazzo non lascia scampo a Mariavittoria, che nelle scorse ore, durante una chiacchierata con Shaila Gatta e Alfonso D’Apice, ci è andata giù pesante proprio sull’intimità avuta con Tommaso.

“Tutto sto casino per tre secondi…”, ha esclamato la Minghetti riferendosi evidentemente alla durata del rapporto con Franchi. Shaila le ha detto che non deve dire queste cose, mentre Alfonso è rimasto impietrito. Era davvero necessaria una frase del genere? Secondo la famiglia del concorrente toscano, assolutamente no! Negli ultimi giorni, infatti, dopo le rivelazioni sulla “durata” fatte da Mariavittoria, chi gestisce le pagine social di Tommaso non pubblica più contenuti che ritraggono insieme i Tommavi (nome scelto dal fandom della coppia). Ma non è tutto. Perché alcuni fan hanno notato un like messo ad un’intervista di Maica Benedicto. Un gesto che potrebbe indicare un risentimento nei confronti dell’atteggiamento e delle parole della Minghetti.