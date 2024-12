Shaila Gatta ha avuto un crollo ed è scoppiata in lacrime nella Casa del Grande Fratello. Il motivo? La fine della tormentata storia d’amore con Lorenzo Spolverato.

Nei giorni scorsi, il modello milanese ha deciso di mettere un punto ala relazione con l’ex velina. Durante alcune confidenze fatte ad Eva Grimaldi, il concorrente ha rivelato di non sentirsi pronto ad una storia seria e impegnativa, confessando di voler dare la priorità alla sua libertà: “Mi piace anche piacere, a me piace flirtare… Io ad oggi non sono pronto a questo, sono un cavallo selvaggio, uno spirito libero”.

Shaila sta soffrendo la lontananza da Lorenzo: “E’ dura, è proprio difficile”, ha confidato la ballerina alle sue amiche. “E’ come se stessi vivendo una lotta mia interiore – ha aggiunto l’ex velina -. Non riesco a lasciar andare una cosa così bella… Quando c’è lui io sento delle cose tanto forti. E’ come se non accettassi che siamo diversi, che c’è qualcosa di più grande che blocca una cosa così bella. Perché non riusciamo ad essere così belli, come siamo da soli, insieme? Non accetto quella cosa bella e mi ostino nelle cose che hanno bisogno di un cambio affinché vadano. Quindi è uno spreco dio energie, di attenzione verso l’altro… Come se non accettassi di meritare tranquillità, accettare il fatto che l’amore è semplice. Finché io non accetto e risolvo questa cosa, la semplicità non mi si accende dentro”.

E ancora: “Mi fa rabbia. Forse due persone mature oggi si parlerebbero, si direbbero ‘lasciamoci andare, ti voglio bene…’. Non lo so, a me lui manca tanto. Forse in questo momento evitarci è la cosa migliore, perché anche una battuta ti fa effetto. Noi insieme siamo una cosa stupenda… Qual è l’inghippo? Io penso che la vita sia piena di segnali che vanno colti, le persone intelligenti dovrebbero accogliere i segnali… Tuo papà non è venuto per caso, come mia mamma non è venuta per caso. E a me le parole di mia mamma sono risuonate nel cervello per una settimana. Quindi mi chiedo: come fai a non cogliere un segnale così importante come quello di tuo padre? Ti ha detto cose ben precise, che da fuori lui vede, che sa. Forse lui non è pronto…”.