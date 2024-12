Nel corso di questi anni ci sono stati diversi personaggi del mondo della tv e dello spettacolo che si sono candidati per entrare nella Casa del Grande Fratello. Tra questi c’è Antonio Razzi, volto noto di televisione e politica, che di recente ha confermato la volontà di varcare la porta rossa. In un’intervista rilasciata a Erre Tv, l’ex parlamentare ha detto che parteciperebbe volentieri al reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Se voglio andare? Sì, nel senso che se loro mi vogliono io ci sono e mi rendo disponibile – si legge su Biccy.it -. Se non mi vogliono amen. Se mi chiamano ok. Cosa porterei in gioco? Questa è una domanda molto difficile. Ho visto il GF spesso. Ho seguito anche il mio amico Amedeo Goria. Non è facile stare in venti persone in una casa, non è semplice stare chiusi con gente di diverse età e diverse opinioni. Ci vuole pazienza, serve la mano di Cristo a risolvere tutti i problemi. Il giovanotto di venti anni ti dice una cosa, uno più grande ha una visione diversa. E naturalmente e sicuramente è una cosa difficile, ma Amedeo si è sempre comportato benissimo”.

Non è la prima volta che Antonio Razzi dice di voler entrare nella Casa pià spiata d’Italia. Già nel 2022, infatti, aveva rivelato di essere stato contattato da Signorini: “Sì ammetto che farei volentieri il Grande Fratello Vip. Devo dire che in passato mi è stato proposto, però i miei parenti non erano convinti, anche mia moglie era scettica. Mi spingeva a non farlo e quindi rimasi a casa mia. Poi lo scorso anno ho sentito in videocall Alfonso Signorini, ma non mi fece sapere più nulla. Adesso mi rivolgo a lui: chiamami! Ho voglia di entrare nella casa più spiata d’Italia e far divertire tutti”.