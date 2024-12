Nelle ultime ore, si è abbattuta una vera e propria bufera mediatica su Tommaso Franchi. L’idraulico toscano, infatti, nella notte tra venerdì e sabato si è reso protagonista di alcuni atteggiamenti pressanti nei confronti di Mariavittoria Minghetti che hanno scatenato l’indignazione dei telespettatori, i quali stanno chiedendo a gran voce un intervento del Grande Fratello (qualcuno ha parlato anche di squalifica).

Ieri mattina, sopra la Casa più spiata d’Italia, è volato un aereo dedicato a Mariavittoria e Javier Martinez: “Japan e Nana, un destino, Mavier”. La gieffina romana e il pallavolista argentino sono subito andati da Tommaso per chiedergli se fosse arrabbiato, e lui ha ammesso: “Dai, finisco di leggere ora. Se sono arrabbiato veramente? Mi da noia, vedrai. Se succede questo è perché da fuori vedono cose. Lo sai cosa mi fa davvero arrabbiare? Che in tre mesi che sono qui dentro, gli unici video che io ho visto di me e Mavi sono stati quelli dove c’erano problemi, gli unici, ma gli unici davvero. E mi gira quello, che non fanno vedere il bello che c’è tra noi”. La Minghetti ha replicato: “Ma dai è un aereo per la nostra amicizia. Ma sei davvero arrabbiato? Ma che dici. Anche perché non è che l’abbiamo mandato io e Javi l’aereo”.

Franchi ha anche insinuato che da fuori il pubblico potrebbe aver visto qualcosa: “Vuol dire che magari da fuori avranno avuto modo di vedere che c’è di più. Tu dubiti sempre di noi e me lo fai presente”. A quel punto, Mariavittoria ha cercato di rassicurarlo: “Ma cosa dici? Ma se è una vita che non sto con lui?! Perché dubiti sempre di me”.