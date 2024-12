E’ stata una puntata del Grande Fratello infuocata quella che è andata in onda ieri, lunedì 30 dicembre. Dopo la lite in diretta tra Le Monsè e Le Non è la Rai, la Casa si è di fatto divisa in due fazioni. Durante un blocco pubblicitario, Lorenzo Spolverato ha preso le difese di Maria Monsè e di sua figlia Perla Maria Paravia.

Tutti contro Lorenzo Spolverato

Il modello milanese ha iniziato a gridare ed ha rimproverato le coinquiline che hanno criticato la neo diciottenne: “Ha diciotto anni e non la fate mai parlare, non mi sembra il caso di attaccarla. Dovreste avere rispetto di questa ragazza! Siete persone di cinquant’anni che non fate parlare”. Jessica Morlacchi è sbottata: “Ma smettila! Due minuti che non si parla di te e non hai le telecamere davanti stacce! Sei piccolo così!”.

Lorenzo, però, ha continuato a scagliarsi contro alcune gieffine: “Loro due hanno proprio ragione! Attaccate in gruppo, questo è quello che fate, il gruppo”. Nella discussione si è intromesso anche Luca Giglioli, che ha iniziato ad inveire contro Spolverato: “Piantala, che ti stai aggrappando agli specchi. E non ti allontanare mentre parli con me! Continui a non capire nulla”.

Lo sfogo di Luca Giglioli

Al termine della puntata, Giglio si è sfogato con Emanuele Fiori e Bernardo Cherubini: “La discussine di prima, le urla, forse abbiamo esagerato e ho esagerato anche io, ma ho detto quello che penso. Se abbiamo litigato è perché non ho visto coerenza. Però ci sono cose che non mi tornano. Si è lasciato con Shaila ed è tornato vicino ad Helena, adesso che è tornato insieme a Shaila si è allontanato nuovamente da Helena e l’ha anche nominata. Poi in generale non l’ho visto coerente e prima sono intervenuto quando ho visto che stava dicendo cose sbagliate. Secondo me è brutto sputare nel piatto in cui si mangia. Io non facendolo critico molto quella cosa. Sparla di Luca e poi ha scelto Luca come primo con cui confidarsi per quella cosa del suo passato. Poi critica tutti per lo sporco ed è il primo che spegne le sigarette nei bicchieri”.