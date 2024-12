La scorsa settimana, Alfonso D’Apice ha rivelato a Javier Martinez un “segreto” su Tommasi Franchi che gli avrebbe confidato Mariavittoria Minghetti: “Il giorno che siamo usciti fuori dalla casa per fare le foto, quando siamo rientrati lei mi ha detto che si sente obbligata a restare nella storia con Tommaso. Sì, che si sente in dovere per una cosa di lui, quella cosa, la sai anche tu?”. Il pallavolista argentino ha spiegato all’ex di Federica Petagna che anche lui è a conoscenza di questo presunto segreto che riguarderebbe l’idraulico senese, e ha consigliato al gieffino napoletano di non dirlo a nessuno.

Ieri sera, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro ed ha mostrato a Mariavittoria le immagini in cui Alfonso parlava con Javier proprio di questo segreto. La Minghetti ha risposto: “Non sono obbligata a stare con Tommy, le cose tra noi vanno molto meglio”.

Durante uno degli ultimi blocchi pubblicitari, Alfonso e Mariavittoria si sono avvicinati per parlare (a voce bassa) di quanto successo, e lui ha cercato di rassicurarla: “Io non l’ho detta quella cosa che mi hai detto tu di lui. Javi mi chiedeva perché non ci provavo con te e io gli ho spiegato che era inutile, perché tu non avresti mai lasciato Tommaso vista anche quella cosa sua… Poi erano le cinque del mattino, i momenti in cui si parla di più. Io nemmeno a Javier ho detto quella cosa, ma Javier mi ha detto che la sapeva e che era stato proprio Tommaso a dirgliela”.

La Minghetti, visibilmente scossa, ha risposto: “Ti credo che non l’hai detta, ma Tommaso però si è sentito tradito da me adesso. Perché sa che io ti ho detto quella cosa. Però stai tranquillo che risolvo”.