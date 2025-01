Un ex protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip ha pubblicato sui social una minaccia di morte ricevuta dal suo ex fandom.

Particolarmente amato e seguito quando era ancora fidanzato con Antonella Fiordelisi, dopo la rottura con l’influencer campana Edoardo Donnamaria è stato ampiamente criticato e viene tutt’ora disprezzato, finendo spesso nel mirino dei suoi ex sostenitori, i cosiddetti Donnalisi, il fandom nato durante la loro avventura nella Casa più spiata d’italia.

L’ex vippone sarebbe anche costretto a vivere la sua nuova relazione con Martina Di Pietro di nascosto, per il timore che alcuni membri degli ex Donnalisi possano prendersela con la sua attuale fidanzata. Timori che non sarebbero assolutamente infondati, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti. Donnamaria, infatti, si è ritrovato un biglietto dal contenuto decisamente inquietante: “Se ancora sei vivo è solo perché fa paura il carcere. Sorridi bas****o”. Edoardo ha postato il biglietto in una storia pubblicata su Instagram aggiungendo la seguente didascalia: “Pensa che vita di mer*a devi avere per volere la morte di uno che ti stava sul ca**o dal GF”.