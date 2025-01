Ieri, lunedì 6 gennaio 2024, i telespettatori si sono divisi tra intrattenimento e calcio. Su Canale 5 è andata in onda la finale della Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, vinta in rimonta dai rossoneri. Su Rai 1, invece, c’è stata la serata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia. Scopriamo chi ha vinto la sfida degli ascolti.

Ascolti tv, chi ha vinto la sfida tra Affari Tuoi e la finale di Supercoppa

La puntata speciale di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino e dedicata alla Lotteria Italia, che ha visto la partecipazione di tanti ospiti tra cui Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, è stata seguita da 6.208.000 telespettatori con il 26,64% di share nella presentazione, e nel programma in prima serata da 6.316.000 spettatori pari al 37,65% di share. (Lo scorso anno, la stessa puntata trasmessa nel giorno dell'Epifania e condotta da Amadeus registrò 5.5 milioni di spettatori e il 31.4% di share). La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan, vince in termini di ascolti tv: è stata seguita su Canale 5 da 7.404.000 telespettatori con uno share del 32,60%.

I dati Auditel della serata di lunedì 6 gennaio 2025