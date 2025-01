Jessica Morlacchi è tornato a parlare della lite avuta con Helena Prestes all’interno della Casa del Grande Fratello, degenerata con un tentato lancio del bollitore dell’acqua da parte della modella brasiliana che, con ogni probabilità, verrà squalificata nel corso della puntata di domani, mercoledì 8 gennaio.

Per fortuna, Helena non ha colpito nessuno, ma il suo gesto e le continue provocazioni di Jessica, hanno suscitato grande indignazione, sia dentro che fuori la Casa più spiata d’Italia. La Prestes ha ammesso che non era sua intenzione far del male alla cantante, ma era spaventata dagli attacchi verbali di quest’ultima e non sapeva come reagire.

Non voglio niente da lei, non voglio chiedere scusa. Mi è passato per la testa di dire che io non le avrei mai fatto del male, perché l’ho vista spaventata. Io sono un metro e ottanta, se volessi farle del male… Non avrebbe senso, non sono scema. Allora io ho cercato di uscire da quello. Dovevo andare in Confessionale, ma non sono andata perché la mia testa mi ha detto ‘affronta questo’. Non è la prima volta… Non sapevo rispondere con le parole, non le avrei mai fatto del male, quindi le ho buttato dell’acqua, come volevo fare a Shaila quando mi urlava addosso. Avevo il bicchiere di vino in mano e disse ‘se lei continua le butto il vino in faccia’. Per risvegliarsi perché mi sta offendendo e si sta facendo del male. Anche Jessica si stava facendo del male o lo stava facendo anche a me”.

Nelle ultime ore, parlando con Ilaria Galassi e Chiara Cainelli, Jessica Morlacchi ha rivendicato la scelta delle parole utilizzate durante la lite con Helena Prestes, e ha palesato la sua incredulità rispetto alla vicinanza di Stefania Orlando e Eva Grimaldi alla modella brasiliana.

“A me fa molto strano il fatto che due persone così quadrate siano attratte da qualcuno così altalenante… Chiamiamo altalenante, perché sicuramente io verrò rimproverata per utilizzare i miei termini, no? Che per me sono proprio sacrosanti perché è un mio pensiero, è una mia opinione. Quando io dico ‘la follia’ parlo per me di follia e mi prendo le mie responsabilità. Quindi dico, una persona che credo sia così quadrata e posata, come ca**o fa ad essere attratta e sentirsi affine ad un carattere così? Come si fa?”.

La Morlacchi ha sottolineato che il suo non è accanimento nei confronti di Helena: “A me piacerebbe che tutte le persone del pubblico che pensano siano accanimento stessere qua ospiti dieci giorni. Io le metto qua dentro e vediamo se poi, quando escono, dicono ‘là dentro c’è un accanimento nei confronti di questa povera ragazza’. Secondo me no. Sono molto dispiaciuta che stasera è andata così, io volevo la diretta, volevo vedere. Non vedo l’ora”.