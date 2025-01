Dopo che il Grande Fratello ha annunciato l’annullamento del televoto in corso a causa di un provvedimento disciplinare, in molti hanno compreso che nel corso della puntata che andrà in onda domani, mercoledì 8 gennaio, ci sarà una squalifica (l’ultima è quella di Daniele Dal Moro e risale alla settima edizione del GF Vip). Destinataria della sanzione sarà Helena Prestes, finita nella bufera dopo il tentato lancio del bollitore durante una violenta lite con Jessica Morlacchi. A poche ore dal comunicato ufficiale del GF, sui social è intervenuta anche Dayane Mello, grande amica della modella brasiliana. “So bene quanto sia difficile reggere alla pressione del gioco, agli attacchi personali e ai propri sentimenti. Forza amiga, te amo muito!”, ha scritto Dayane su X.

Dayane Mello, le parole su Helena Prestes

“Lei è intelligente, tenace e sensibile, molto dolce e sensibile. I suoi sbalzi di umore a cosa sono dovuti? Sono dovuti ai nostri traumi che abbiamo dentro. Molti non capiscono perché hanno avuto percorsi semplici. Quando i mostri arrivano noi li combattiamo. Lei dopo due mesi sta affrontando queste cose del passato. Ma adesso al vedo più donna di prima. Non vedo l’ora di riabbracciare Helena, che per me è come una sorella. Siamo molto legate e non potevo non venire a trovarla. Sono così orgogliosa di lei.

Come è nata la nostra bella amicizia? Noi eravamo in Cile. Entro in questo appartamento di modelle, lei si stava truccando allo specchio e si gira. Apro la porta, vedo lei che si trucca e mi accoglie con tutto l’amore del mondo. Da lì siamo diventate due sorelle. Dio mi ha portato via un fratello, ma mi ha regalato una sorella ed è lei. La famiglia è quella che ti costruisci te, non per forza quella di nascita, non esistono le famiglie del Mulino Bianco. E con lei è stato così, un rapporto scattato fin da subito, dai nostri primi lavori come modelle, eravamo delle ragazzine. Ci siamo sempre aiutate, adorate e supportate. Io ho fatto tanto per lei così come lei ha fatto moltissimo per me e non lo dimenticherò mai“.