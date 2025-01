Bianca Guaccero, vincitrice della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, ha raccontato com’è nata la sua storia d’amore con il suo partner nel dancing show di Milly Carlucci.

Intervistata da Novella 2000, la conduttrice – che sarà al timone di PrimaFestival insieme a Gabriele Corsi, ha rivelato che Giovanni Pernice l’ha colpita sin dal primo istante: “Mi è piaciuto a prima vista… Nel privato sono una donna un po’ contorta, perché quando sono attratta da una persona, paradossalmente la allontano perché non mi voglio esporre.

Io ero molto carica, tutto pensavo fuorché all’amore, perché volevo affrontare questa esperienza con grande disciplina e professionalità. Volevo capire, volevo imparare a ballare. Due alcuni giorni che eravamo insieme, io e Giovanni abbiamo iniziato a ridere, e tra noi si è instaurata una grande complicità. Ad esempio, durante le prove inscenavamo musical, ci mettevamo a fare e intonavamo canzoni napoletane”.

Poi Bianca ha aggiunto: “Il primo giorno che ci siamo incontrati subito mi ha presa per ballare il tanto. Ma la prima settimana non l’ho voluto fare perché eravamo troppo attaccati come richiede quel tipo di ballo. Avevo prima bisogno di prendere confidenza con lui.

L’intesa tra due persone non è qualcosa che si può costruire con la ragione, ma arriva dal fato, e quando capita accade qualcosa di meraviglioso. Giovanni è un professionista molto umile. E’ un artista molto apprezzato in Inghilterra in cui presto porterà in tournée per l’intero Paese il suo One Man ShowBallandoAbbiamo tanti progetti in comune per il futuro, stiamo anche pensando di fare un musical [...] insieme”: