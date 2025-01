Francesca Cipriani è stata ospite del podcast Mondo Cash, dove ha parlato del suo rapporto con Valeria Marini, con la quale ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip. Secondo la showgirl abruzzese il motivo è che Queen Valery non la sopporta.

Francesca Cipriani: "Valeria Marini? Poco stellare"

“Un aggettivo per Valeria Marini? Direi lunare. Poco stellare. Quel che è successo fra me e lei l’ho raccontato più volte, ma non mi ha mai chiesto scusa alla fine. Tutto è successo ai tempi di Casa Signorini, lei doveva fare una puntata insieme a me, ma ha detto ‘o me o lei’ così ho pianto e me ne sono andata. Ho saputo anche da altre persone che non ha mai avuto buone parole nei miei confronti. Persone fidate e sincere. Quel giorno è stato l’exploit di tutto. Lei ha fatto la simpatica con me nei vari programmi, ma so che da parte sua non corre buon sangue con me. Io da piccola ero sua fan, la vedevo al Bagaglino bionda prosperosa che ballava, volevo essere come lei”.

Poi, in merito alla nuova linea editoriale adottata da Mediaset, che ha deciso di ridurre il trash, Francesca Cipriani ha detto: “Il trash è divertente e mi piace, mi dispiace che sia stato accantonato. Dovrebbero esserci più format di questo tipo, invece ce ne sono di meno, la gente dopo il Covid ha voglia di ridere. Ora è stata presa una linea editoriale dove ci sono più programmi di cronaca. Ma io penso che un po’ di trash divertente faccia bene. Ridere fa bene, è vita”.

Infine, la Cipriani ha parlato del personaggio della svampita che lei stessa ha contribuito a costruire: “Il personaggio della svampita? Mea culpa. Sono stata la prima a vedere che funzionava, ho cavalcato l’onda, mi piaceva far sorridere la gente. Ho fatto molti programmi comici come Colorado, ho costruito personaggi divertenti anche per i bambini con l’aiuto degli autori, tipo Sailor Moon. Mi dà una gratificazione personale vedere le persone ridere. Però, purtroppo, programmi comici e satirici ce ne sono sempre meno.

Io ho fatto casting anche per altre cose ma sono spacciata perché ormai ho un’etichetta, in Italia funziona così. Se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto, tutti i reality, ma vorrei che gli altri guardassero oltre”.