La notizia di una sanzione disciplinare comminata ad uno dei concorrenti che era al televoto (che è stato annullato) ha portato gran parte dei telespettatori del Grande Fratello ad ipotizzare che questa sera, nel corso della prima puntata del 2025 del reality show condotto da Alfonso Signorini, Helena Prestes verrà squalificata per il lancio del bollitore.

Dopo l’intervento di due grandi amiche della modella brasiliana, Nikita Pelizon prima e Dayane Mello poi, adesso anche un’altra ex gieffina ha deciso di prendere le parti di Helena. Stiamo parlando di Elenoire Ferruzzi, che conosce in prima persona cosa significa subire un provvedimento disciplinare (è stata squalificata durante il GF Vip 7), e che ha invitato tutti a riflettere prima di puntare il dito contro la Prestes.

Le parole di Elenoire Ferruzzi

“Come sapete non mi sono mai espressa su questa edizione del Grande Fratello, ma questa volta ho deciso di farlo, sono molto dispiaciuta per l’aggressione emotiva da parte di tutto il gruppo che ha ricevuto Helena, che è una ragazza molto dolce e sensibile (la conosco) e che va assolutamente capita. Non trinceratevi dietro un dito recitando la solfa dei perbenisti. Questo gioco è vita vera e ognuno di noi nella nostra esistenza dice parolacce quando litiga!

Il Grande Fratello non si è mai reso così presuntuoso tanto da dover essere considerato dagli altri sinonimo di esempio da seguire! Non puntate il dito solo per sfogare la vostra frustrazione, riflettete sulle cose. Non condannate una persona esponendola ad odio gratuito come avete fatto in passato con me. Ogni giorno quotidianamente nel nostro paese dobbiamo combattere contro episodi esecrabili di odio che sono sotto gli occhi di tutti non alimentiamolo gratuitamente. PS: cercate di focalizzare l’attenzione su ciò che ho scritto dinamiche del gioco e constatazioni giudizi su altro non mi interessano assolutamente”.