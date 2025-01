Alla conduzione di PrimaFestival vedremo Bianca Guaccero e Gabriele Corsi (con la partecipazione di Maria Sole Pollio), al timone del DopoFestival ci saranno Alessandro Cattelan con Selvaggia Lucarelli, e lo scorso mese Dagospia ha rivelato che anche Giulia De Lellis sarebbe stata una presenza fissa del programma.

Nei giorni successivi, Gabriele Parpiglia ha spiegato che la nota influencer sarebbe stata chiamata per parlare dei look dei cantanti in gara. Ieri, nel corso del programma Suite in onda su RTL 102,5, il noto giornalista ha rivelato che ci sono stati dei cambiamenti in merito alla presenza della De Lellis, che non sarà più ospite fissa del DopoFestival.

DopoFestival, cambiamenti per Giulia De Lellis

“Lei sarà ospite ufficiale solamente per una puntata. Perché? Ma c’è anche una motivazione valida. Probabilmente sarà ospite a chiacchierare dei look dei concorrenti, quindi non a giudicare dei look, perché quello lo fa chi di competenza fa questo lavoro. Lei lo farà nella serata delle cover, perché in questo modo non andrebbe ad influenzare il voto. E c’è una motivazione se dico questo e se è stata presa questa decisione. La motivazione è quello che è successo negli anni precedenti, quando per esempio, che ne so, la Ferragni ha fatto il tifo da casa per Fedez. E in quella situazione il Codacons si è svegliato immediatamente e ha detto ‘attenzione, questo non si può fare, abbiamo un procedimento’. Qui stai parlando di una ragazza che ha 5 milioni e mezzo di follower. Qui sono influencer pesanti e rischierebbero di influenzare pesantemente.

Rischi poi di spostare le varie fanbase, le fanbase votano, sono voti attivi e non passivi, non sono bot. E in questo caso magari rischi – in un clima già non disteso per Tony Effe per le vicende che conosciamo – di dare una spinta che potrebbe essere una spinta alle polemiche. Quindi cambio di programma, in un primo momento doveva essere ospite durante tutte le serate, mentre adesso ci sarà solo in una. E come ho detto si tratta della puntata dopo la serata dedicata a duetti e cover”.