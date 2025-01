Ieri, mercoledì 8 gennaio, è andata in onda la 21esima puntata del Grande Fratello, la prima del 2025. L’appuntamento serale con il reality show condotto da Alfonso Signorini, durante il quale Jessica Morlacchi non ha accettato il provvedimento disciplinare che le è stato comminato dalla produzione e ha deciso di abbandonare la Casa, è stato visto da 2.632.00 spettatori con uno share pari al 19,81%.

Di seguito i dati Auditel della serata di mercoledì 8 gennaio riportarti da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, mercoledì 8 gennaio 2025, su Rai1 la seconda e ultima puntata della miniserie Leopardi: il Poeta dell’Infinito ha interessato 3.651.000 spettatori pari al 20.54% di share. Su Canale5 Grande Fratello 18 conquista 2.632.000 spettatori con uno share del 19.81% (Night: 1.151.000 – 29.39%, Live: 640.000 – 19.15%). Su Rai2 l’esordio di Ritorno in Paradiso intrattiene 930.000 spettatori pari al 4.57%. A seguire The Bad Guy segna 247.000 spettatori con l’1.47%. Su Italia1 Mamma ho riperso l’aereo incolla davanti al video 1.604.000 spettatori (8.69%). Su Rai3 Respect segna 677.000 spettatori e il 3.78%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 913.000 spettatori (6.19%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.176.000 spettatori e il 6.32%. Su Tv8 Robin Hood: Principe dei ladri ottiene 588.000 spettatori con il 3.4%. Sul Nove Femmine contro maschi raduna 497.000 spettatori (2.6%).