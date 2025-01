Caterina Collovati entra a gamba tesa su Jessica Morlacchi dopo la decisione di quest’ultima di ritirarsi dal Grande Fratello. L’ex cantante dei Gazosa, infatti, non ha accettato la sanzione disciplinare comminata a lei, a Helena Prestes e a Ilaria Galassi dopo le liti della scorsa settimana (televoto d’ufficio), e ha scelto di ritirarsi.

“Jessica Morlacchi al Grande Fratello grazie alla manina di Memo Remigi”, ha detto Caterina Collovati nel corso di Pomeriggio 5. Parole pronunciato durante un dibattito proprio sulla lite tra Helena e Jessica, che ha poi portato al ritiro di quest’ultima. Un’affermazione che fa tornare d’attualità la vicenda relativa all’esclusione di Memo Remigi dal programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, nel quale l’ex gieffina faceva parte dei cosiddetti “affetti stabili”.

Presenti in studio a Pomeriggio 5, Cesara Buonamici, Marina La Rosa e Caterina Collovati che, sul tema Jessica Morlacchi, ha detto: “Mamma mia, a me questa Jessica non è mai tanto piaciuta. E a proposito di sessismo mi viene in mente cosa fece passare al povero Memo Remigi. Ma non voglio tornare su un tema che non è quello di cui stiamo parlando”. Al riferimento a Remigi è arrivata risposta di Myrta Merlino a difesa della Morlacchi: “Però Memo Remigi anche meno la manina”. La Collovati non solo non ha fatto marcia indietro rispetto alla colpevolizzazione di Jessica per la vicenda Remigi, ma ha aggiunto: "Beh meno la manina, però lo conosciamo e sappiamo che lei con quella manina è finita al Grande Fratello”.