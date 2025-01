Dopo i comeback di Maria Monsè, Stefania Orlando e Eva Grimaldi, un’altra ex vippona sarebbe pronta a rientrare nella Casa del Grande Fratello. Stiamo parlando di Lory Del Santo, che ne ha parlato da Monica Setta a Storie di donne al bivio.

“La proposta di rientrare? È verissima, ma ero incerta, non sapevo. C’erano le vacanze di Natale di mezzo. Adesso però loro sono ancora lì e quindi potrei”. L’attrice e showgirl, che ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, sarebbe dovuta entrare insieme e/o al posto di una tra Stefania Orlando ed Eva Grimaldi lo scorso dicembre, ma non se l’è sentita.

“Amo il mio lavoro e non vorrei mai perdere una proposta. Amo essere in tv, amo lavorare e dire di no non mi fa dormire la notte. D’altro canto quando ho fatto il Grande Fratello una volta anni fa non ero nel mood veramente felice, ero molto triste chiaramente per una cosa che era accaduta gravissima nella mia vita, però mi è servito per confrontarmi in ogni caso con qualcuno perché quando succedono le tragedie si ha la tentazione di chiudersi a chiave e non uscire mai più, non mangiare, non parlare. Quindi mi sono costretta ad uscire fuori ed affrontare la realtà però non ero nel mio mood comico particolare, adesso mi sono ripresa e potrei esserci”.