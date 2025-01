Manuel Bortuzzo è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Si tratta della sua prima apparizione pubblica dopo la denuncia per stalking fatta nei confronti dell’ex fidanzata Lulù Selassiè.

"Voglio raccontarti una bella novità in amore che mi ha regalato un sorriso nuovo. Quando stai bene e ti diverti, tutto diventa più semplice. Ho incontrato una persona speciale che mi fa stare bene e mi permette di divertirmi. Venivo da un periodo di tensioni interne e, anche se non avevo perso del tutto la fiducia nell’amore, avevo paura di conoscere nuove persone. Con lei, però, abbiamo costruito tutto sulla totale sincerità. Ci siamo conosciuti per quello che siamo, con i nostri pregi e difetti. Ci siamo messi alla prova e siamo anche andati in vacanza insieme, un vero banco di prova che ha rafforzato il nostro legame. Ho ritrovato in lei, in Costanza, l’amore. Lei ha capito come starmi vicino. Quando una persona ti vuole bene davvero, sa rispettare i tuoi spazi”.

Ovviamente, Manuel Bortuzzo ha parlato anche di Lulù Selassié: “Non ne posso parlare per questioni legali, ma quello che mi sento di dire è che sono dispiaciuto e sono stato male. Con lei sognavo il meglio e il bene. Ho quasi una sensazione di sconfitta. A livello umano mi dispiace, ma ero arrivato a un punto in cui ho dovuto prendere quella decisione per il mio bene. Questa è una sconfitta da entrambe le parti, non me lo sarei mai aspettato. Io sono sensibile, ho accusato questa cosa”.