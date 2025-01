Questa sera andrà in onda su Canale 5 la ventiduesima puntata stagionale del Grande Fratello. In studio, insieme ad Alfonso Signorini, ci saranno come sempre le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Alla postazione social Rebecca Staffelli.

Di seguito le anticipazioni ufficiali:

Nel corso dell'ultima puntata, Jessica ha rinunciato a sottoporsi al giudizio del pubblico, abbandonando così il gioco. Questa sera rientrerà provvisoriamente nella Casa per chiudere alcuni conti in sospeso, soprattutto con Helena e Luca. Cosa avrà da dire ai suoi ex coinquilini?

Non mancheranno le sorprese. Zeudi, infatti, riceverà la visita di sua madre Maria Rosaria, il vero pilastro della famiglia capace di crescere 3 figli tra mille difficoltà. Helena, invece, incontrerà la sua grande amica Nikita, vincitrice dell'edizione del GF VIP di due anni fa.

Infine, spazio all'esito del televoto. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco tra Helena, Ilaria, Luca, Shaila e Tommaso?