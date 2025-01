E’ un televoto eliminatorio infuocato quello che è ancora in corso e che sancirà – con ogni probabilità – l’uscita di scena di una tra Shaila Gatta e Helena Prestes, o almeno questo è ciò che dicono i sondaggi. Il Grande Fratello, con il provvedimento disciplinare e l’esito delle Nomination, ha innescato una vera e propria faida sui social tra i fandom rispettivamente dell’ex velina e della modella brasiliana. Ma chi tra due delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini dovrà abbandonare definitivamente la Casa?

Il popolo del web pare essere compatto contro una delle due protagoniste al televoto. In quasi tutti i sondaggi ad aver ricevuto più voti è Shaila (in alcuni le percentuali sono persino bulgare). Dando una rapida occhiata ai risultati dei sondaggi aperti sul Grande Fratello Forum, IsaeChia, Reality House e Forum Free è chiaro come gli utenti si siano attivati per far uscire la ballerina napoletana.

Nei giorni scorsi i concorrenti hanno ipotizzato che ad abbandonare il gioco sarebbe stato uno tra Luca, Tommaso e Ilaria, ma ieri sera Chiara Cainelli ha aperto gli occhi ai suoi coinquilini: “Secondo me ci saranno delle sorprese. Ricordatevi che la domanda non riguarda il preferito. Hanno chiesto ai telespettatori chi vogliono fuori. Se io sono un fan di Helena voglio fuori Shaila e viceversa. Secondo me potrebbe essere uno scontro tra fanclub. Per quale motivo un fan di Helena dovrebbe votare per Ilaria o Luca? Questo è il mio ragionamento e penso di avere ragione. Quindi la domanda è chi sarà eliminata dal GF tra loro due”. Le telecamere hanno inquadrato per qualche secondo il volto perplesso e preoccupato di Shaila dopo le parole di Chiara sul televoto.

Anche Alfonso D’Apice ha concordato con Chiara: “Guardate che ha ragione, c’è destra e sinistra, bianco e nero. Se io faccio parte di un gruppo che fa il tifo per Helena non vado a votare per uno tra Tommaso, Luca e Ilaria. Con la domanda fatta dal Grande Fratello cambia tutto”.