Selvaggia Lucarelli non segue Guillermo Mariotto su Instagram. Un dettaglio che non è passato inosservato, e che ha scatenato il chiacchiericcio su X (ex Twitter). Perché la giornalista non segue il noto stilista nonostante si conoscano da oltre un decennio e siano colleghi di giuria a Ballando con le Stelle? La verità è che lei non lo avrebbe mai seguito, ed è stata la stessa Selvaggia a rivelarlo.

Condividendo un tweet in cui veniva riportato “Selvaggia Lucarelli ha smesso di seguire Guillermo Mariotto su Instagram”, la Lucarelli ha precisato: “L’ennesima c4zzata: non ho MAI seguito Mariotto su Instagram per il semplice fatto che lui non segue i suoi stessi social, non gliene frega nulla. E aggiungo che sono in Cambogia e non ho visto la sua intervista in cui tra l’altro non mi risulta, dai sunti che leggo sui giornali che abbia detto qualcosa di sgradevole”.

Guillermo Mariotto, le sue parole su Selvaggia Lucarelli a Verissimo

“Selvaggia Lucarelli ha parlato di mie fragilità? Non sono proprio fragilità, sono emotività, che sono diverse. Io vado verso quella luce, che nel concreto significa che io sono pazzo di Dio, amo il creatore. Lei ha usato la parola fragilità perché la vede come una fragilità, ma io la vedo come una potenza. Non c’è altro dietro. Io parlo attraverso le canzoni d’amore e ti dico che a un certo punto il comportamento generale di tutti, rispetto al fatto che io fossi andato via per una necessità, ho risposto con Un Buco Nel Cuore di Riccardo Cocciante. Questa è la fragilità a cui si riferiva Selvaggia”.