L’inaspettata eliminazione di Helena Prestes ha inevitabilmente stravolto gli equilibri interni alla Casa del Grande Fratello. Mentre i sostenitori della modella brasiliana sono ancora infuriati per l’uscita della modella brasiliana (prima le voci circa un presunto televoto truccato e la richiesta di ripescaggio), c’è chi tra gli inquilini ha deciso di troncare il rapporto con lei, seppur a distanza.

Poche ore dopo l’eliminazione di Helena, Zeudi Di Palma (che con la modella brasiliana aveva instaurato un’amicizia “speciale”) ha fatto improvvisamente marcia indietro circa un possibile futuro con la Prestes fuori dalle mura della Casa più spiata d’Italia. Durante una recente chiacchierata con Alfonso D’Apice, l’ex Miss Italia è tornata a parlare di Helena e del loro rapporto, ammettendo di non aver mai pensato ad una storia seria con lei: “Se ho pensato che potesse nascere qualcosa in più di un’amicizia tra noi? Mai! Non c’erano proprio i presupposti di vita…”.

Un’affermazione che, secondo il popolo social, andrebbero in totale contrapposizione alle intenzioni di Zeudi quando Helena si trovava ancora nella Casa. Ecco perché alcuni utenti si sono scagliati contro l’ex Miss Italia, accusandola di aver voluto sfruttare esclusivamente la popolarità della Prestes per costruire una dinamica appetibile agli occhi del pubblico.