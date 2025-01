Dopo i rumor dello scorso dicembre (clicca QUI per l’articolo), adesso c’è una data: Maria Teresa Ruta tornerà nella Casa del Grande Fratello dopo la partecipazione alla quinta edizione in versione “Vip”.

La conduttrice dovrebbe ritrovare – salvo l’eliminazione – la sua vecchia ex coinquilina Stefania Orlando, con la quale ha condiviso l’esperienza al GF Vip. Come rivelato da DavideMaggio.it, il suo ingresso è previsto nella puntata di giovedì 23 gennaio. Il prossimo appuntamento in diretta con il reality show condotto da Alfonso Signorini di giovedì 16 gennaio decreterà due immuni, mentre in quello successivo (lunedì 20 gennaio), assisteremo con ogni probabilità ad una nuova eliminazione dopo quella di Helena Prestes.

Ma Maria Teresa Ruta non sarebbe l’unica ad essere stata contattata per tornare nella Casa più spiata d’Italia. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, gli autori avrebbero sondato il terreno anche con Elisabetta Gregoraci, tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ma non solo. Deianira Marzano ha infatti spoilerato che sarebbe accaduta la stessa cosa con “un’ex coppia del GF, la cui storia è ormai terminata”, per entrare come unico concorrente.