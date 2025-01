Nella registrazione di Uomini e Donne lunedì 13 gennaio, Martina De Ioannon ha scelto di lasciare il programma con Ciro Solimeno, 22enne corteggiatore originario di Torre Annunziata.

Nella giornata di ieri, la nuova coppia è stata avvistata a Roma, e la segnalazione è stata inviata a Deianira Marzano. "Ciao Deia, incontrati stasera al Talenti Village di Roma. C'erano Ciro, Martina e un'amica di Martina. Davvero bellissimi, super felici. Ci siamo messi a parlare e lei ha detto che è stato lui da sempre, dal primo sguardo e lui è fortunato a essersela presa. Davvero super carinissimi e super alla mano, anche perché obiettivamente non c'è da tirarsela per nulla, sono ragazzi come tanti".

Scelta di Martina De Ioannon, le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni

"Quando Martina ha scelto Ciro, lui le ha dedicato delle parole di una canzone e le ha detto: 'Non voglio che tu sia la mia scelta ma la mia fidanzata', e Ciro tira fuori l'anello e gliel'ha messo al dito. Martina super emozionata e il pubblico ha lanciato un boato di applausi e urla. Hanno ballato una canzone della Pausini, la scelta ha emozionato tutti. Martina e Ciro nell'ultima esterna hanno pianto, lui aveva paura di perderla e lei ha fatto capire palesemente che è innamorata di lui [...] Ospiti in studio i fratelli di Martina".