Dopo i rumor dello scorso dicembre (clicca QUI per l’articolo), adesso c’è una data: Maria Teresa Ruta tornerà nella Casa del Grande Fratello dopo la partecipazione alla quinta edizione in versione “Vip”.

La conduttrice dovrebbe ritrovare – salvo l’eliminazione – la sua vecchia ex coinquilina Stefania Orlando, con la quale ha condiviso l’esperienza al GF Vip. Come rivelato da DavideMaggio.it, il suo ingresso è previsto nella puntata di giovedì 23 gennaio. Il prossimo appuntamento in diretta con il reality show condotto da Alfonso Signorini di giovedì 16 gennaio decreterà due immuni, mentre in quello successivo (lunedì 20 gennaio), assisteremo con ogni probabilità ad una nuova eliminazione dopo quella di Helena Prestes.

Grande Fratello, i concorrenti ancora in gara

Alfonso D’Apice

Amanda Lecciso

Bernardo Cherubini

Chiara Cainelli

Emanuele Fiori

Eva Grimaldi

Giglio Giglioli

Ilaria Galassi

Javier Martinez

Lorenzo Spolverato

Luca Calvani

MariaVittoria Minghetti

Maxime Mbanda

Pamela Petrarolo

Shaila Gatta

Stefania Orlando

Tommaso Franchi

Zeudi Di Palma