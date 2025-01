Dopo il turbolento epilogo del suo trono a Uomini e Donne, Michele Longobardi ha deciso di contattare le sue ormai ex corteggiatrici. A Lollo Magazine, Veronica Fedele ha rivelato di aver ricevuto una telefonata dall’ex tronista originario di Castellammare di Stabia, nella quale lui si è scusato e ha assicurato che i suoi sentimenti erano veri.

Le parole di Veronica Fedele

“Michele mi ha scritto tramite il profilo della sua migliore amica a circa 15 giorni dall’ultima registrazione, in quei messaggi mi chiedeva scusa e mi pregava di sentirlo telefonicamente o di vederci per chiarire. Io ho accettato di sentirci per telefono e in quella chiamata ho ribadito più volte che da parte sua mi sono solo sentita presa in giro ed usata, e che non avrebbe dovuto parlare di sentimenti. Tuttavia, lui ha continuato a ripetere che da parte sua il sentimento nei miei confronti è sempre stato autentico”.

In seguito alle rivelazioni di Veronica, è intervenuto anche Michele. In una serie di video pubblicati su Instagram, l’ex tronista ha ammesso le sue colpe, si è scusato con tutti, dalle corteggiatrici a chi lavora il dating show di Maria De Filippi, ed ha parlato dei messaggi d’odio che riceve sui social.

Le scuse di Michele Longobardi

“Nonostante sia dura per me fare questo video, penso sia necessario per evitare il solito video su sfondo nero con un testo bianco. Questo video non è per mettere i puntini sulle I, quello magari sarà fatto in un altro momento. Perché dalla mia vicenda sono emerse tante inesattezze e tante falsità, ma non è quello il punto. Il punto del video è la tacita e solare ammissione di colpe e di responsabilità per il casino che ho fatto, perché penso di dovere delle scuse a tante persone, quelle che mi hanno seguito nel programma, mi hanno selezionato, hanno lavorato per me.

E anche fuori dal programma, quelle che mi supportavano, facevano il tifo per me e si meritavano un epilogo diverso da quello che è successo, per colpa mia e per le mie leggerezze. Anche amici, parenti. Ovviamente so di dovere delle scuse e di aver deluso anche le persone che hanno condiviso il percorso con me, ma per quelle ci sarà una sede privata, mi auguro. Alcune scuse sono state fatte, altre saranno fatte per cercare quanto possibile… Non voglio dire riallacciare i rapporti, ma comunque scusarsi con persone che meritano le mie scuse. Ho letto messaggi di odio. Mi aspettavo le critiche, ma i messaggi di odio per uno che ha rovinato sé stesso li capisco un po’ meno”.