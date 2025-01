Dopo i tanti rumor che sono circolati, il fantomatico “guru della moda” che avrebbe avuto un’amicizia “speciale” con Lorenzo Spolverato, si è palesato e ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV. Lo stilista Saro Mattia Taranto ha confermato le voci, ammettendo di aver trascorso una serata speciale con il modello milanese.

Già ad inizio dicembre, Alfonso Signorini aveva parlato della presunta connessione tra il gieffino e un “guru della moda”: “Si parla tanto di questo segreto, fuori dalla casa del GF ognuno si fa le sue idee e le proprie teorie. Molti indagano e c’è questo sito che parla di un guru della moda e dice ‘Lorenzo del GF è fidanzato con uno stilista? Il segreto svelato’. E pare che Helena sia a conoscenza di questa cosa. […] Caro Lorenzo fuori e dentro la casa si parla di un segreto sulla tua vita. Questo segreto pare essere conosciuto anche da dei tuoi coinquilini”.

In quell’occasione, però, Lorenzo ha negato tutto: “Non c’è mai stato un flirt tra me ed Helena, con guru della moda si riferiscono a lei e smentisco. Ah non parlano di lei? Ma guru della moda chi? Ma mai! No assolutamente no Alfonso siamo fuori tema e lo direi se fosse vero. Non nasconderei nulla se fosse la verità. Sto bene così credimi”.

Lorenzo Spolverato: "Il guru della moda verrà al Grande Fratello"

Ieri notte, però, al termine dell’ultima puntata, Lorenzo ha parlato del “guru della moda” e ha fatto delle ipotesi su chi potrebbe essere. Subito dopo, Spolverato ha fatto anche una sorta di previsione, dicendo che secondo lui lo stilista potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello per un confronto: “Ma chi è questo guru della moda di cui parlate? Chi è? Vorrei proprio conoscerlo anche io. Tanto arriverà, si arriverà qui il guru della moda. Verrà”.

Fino ad oggi, gli autori hanno scelto di non fare menzione dell’intervista che Saro Mattia Taranto ha rilasciato al settimanale Nuovo TV. Cambieranno idea dopo le parole del gieffino?