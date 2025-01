Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori. L’annuncio è arrivato circa un’ora fa attraverso gli account social dei due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma il bambino, come rivelato dalla nota influencer su Instagram, è nato il 10 gennaio 2025 alle ore 10,55. Il nome scelto per baby Prelemi è Kian, che porta entrambi i cognomi (prima quello di lei e poi quello di lui). Un nome decisamente “insolito” che ha scatenato la curiosità dei fan, i quali si sono chiesti quale fosse il significato.

Qual è il significato del nome Kian

Alla fine, a sceglierlo è stata con ogni probabilità Giulia. La nota influencer, com’è noto, ha origini iraniane (da parte di madre), e la parola “Kian”, in persiano (o farsi), significa “regno” o “reale”, e viene spesso usato per evocare un senso di nobiltà o un legame con la tradizione. Potrebbe banalmente tradursi in “Re”. Insomma, un nome decisamente importante.

Ospite di Silvia Toffanin a inizio dicembre, Giulia Salemi aveva raccontato il periodo degli ultimi mesi di gravidanza con immensa gioia, dicendosi felice di tutte le emozioni attraversate in questi nove mesi, dopo i quali avrebbe coronato il sogno di diventare mamma: “È il momento più bello della mia vita, ho un'energia, una felicità che non ho mai avuto. Una serenità mai provata prima. Mancano poche settimane, salvo sorprese. Speriamo non nasca a Natale o a Capodanno. Teoricamente dovrebbe nascere a metà gennaio. Lo sento tantissimo, la sera spunta un piede, una mano, una sensazione meravigliosa”.