Questa sera, giovedì16 gennaio, andrà in onda su Canale 5 la ventiduesima puntata stagionale del Grande Fratello. Dopo l’inaspettata eliminazione di Helena Prestes, avvenuta nella diretta del 13 gennaio, la modella brasiliana tornerà nella Casa, e con lei anche Jessica Morlacchi, per un confronto con gli inquilini. Inoltre, sarà una sorpresa per Tommaso Franchi, mentre Lorenzo Spolverato riceverà la visita di Saro Mattia Taranto, il “guru della moda” che ha rivelato di aver trascorso una serata “speciale” con il modello milanese.

“Tutti aspettavano questo momento e finalmente possiamo dirvi che nella puntata di giovedì 16 gennaio Lorenzo Spolverato incontrerà il misterioso “guru della moda” – si legge su Chi Magazine -. Il faccia a faccia tra il concorrente del Gf e il ragazzo con cui avrebbe avuto un rapporto speciale si terrà in prima serata su Canale 5. Durante il confronto con la mamma di Shaila Gatta Lorenzo ha fortemente negato l’esistenza di questa persona nella sua vita, eppure lo stilista ha confermato con insistenza di conoscere molto bene il gieffino. Non ci resta che aspettare la puntata!”.

Secondo i telespettatori più attenti, però, Lorenzo Spolverato sarebbe già stato avvisato dagli autori dell’imminente confronto con Saro Mattia Taranto. Al termine dell’ultima puntata, il modello milanese ha parlato del “guru della moda” e ha fatto delle ipotesi su chi potrebbe essere. Subito dopo, Spolverato ha fatto anche una sorta di previsione, dicendo che secondo lui lo stilista potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello per un confronto: “Ma chi è questo guru della moda di cui parlate? Chi è? Vorrei proprio conoscerlo anche io. Tanto arriverà, si arriverà qui il guru della moda. Verrà”.