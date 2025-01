L’inaspettata eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello ha sollevato un polverone enorme. I sostenitori della modella brasiliana hanno addirittura parlato di televoto truccato (la verità è un’altra), e si sono lamentati per un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti: non si sono uditi applausi per lei durante la puntata del 13 gennaio che ne ha decretato l’uscita dalla Casa. Secondo alcune testimonianze di persone presenti all’interno dello studio, ci sarebbe un uomo della produzione che avrebbe gestito e controllato gli appalusi del pubblico, impedendo di fatto ogni manifestazione di sostegno nei confronti di Helena. Circostanza che ha fatto insorgere i fan dell’ex gieffina, che hanno accusato la produzione di manipolare a proprio piacimento la situazione.

Su X (ex Twitter) è arrivata una testimonianza che parla di una persona in studio che gestisce gli applausi: “Non decidiamo noi quando applaudire, si può applaudire solo se il tizio incaricato fa partire l’applauso, altrimenti no”. C’è anche un video che circola sui social con tanto di commento: “Un tizio della produzione nascosto tra il pubblico impediva a chiunque di applaudire per Helena. Gli unici applausi permessi erano quelli concordati per Shaila e Jessica”. In effetti, nel breve filmato si vede questa persona che, mentre la Prestes parlava, alzava le mani per segnalare al pubblico di non applaudire.

Non si tratta certo di una novità. La figura è quella dell’assistente di studio, che ha il compito di gestire il pubblico e i momenti, come ad esempio gli applausi. Quanto accaduto, però, non ha fatto assolutamente piacere ai fan di Helena, che stanno accusando la produzione di manipolare il pubblico.