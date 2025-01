La notizia tanto attesa dai numerosissimi fan è finalmente arrivata, anche se non in maniera ufficiale. Giulia Salemi avrebbe dato alla luce il suo primo figlio, ma l’annuncio sui social da parte dell’influencer italo-iraniana e del suo compagno Pierpaolo Pretelli non è ancora arrivato.

In questi mesi, la coppia, nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha condiviso con i loro numerosissimi sostenitori molti dettagli legati alla gravidanza, ma per adesso tutto tace. Tuttavia, stando a quanto rivelato dalla pagina Very Inutil People, la Salemi avrebbe partorito: “Ha partorito, a breve ci sarà l’annuncio, ma non posso dire altro”. Anche una segnalazione arrivata a Deianira Marzano conferma la nascita di baby Prelemi.

L’attesa della nascita del bambino (di cui non si conosce ancora il nome) è stata enorme. Giulia e Pierpaolo hanno condiviso i dettagli della cameretta e diverse curiosità riguardanti il bebè, ma si ipotizza che la Salemi si stia prendendo del tempo per sé stessa e per il nuovo arrivato, così come Pretelli, dedicandosi completamente al bambino in assoluta tranquillità. I fan della coppia non vedono l’ora che arrivi l’annuncio, in attesa del quale non ci resta che attendere.