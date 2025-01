Nella puntata del 3 dicembre, Helena Prestes è stata eliminata dal Grande Fratello (anche se dovrebbe rientrare per un confronto). Ovviamente, l’uscita di scena della modella brasiliana ha stravolto gli equilibri interni alla Casa, e gli inquilini continuano a parlare di lei.

Da un lato della barricata ci sono i concorrenti che erano legati a lei, Javier Martinez, Zeudi Di Palma, Amanda Lecciso e Luca Calvani, che avvertono la mancanza della loro amica, dall’altra ci sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che continuano a criticarla per attaccare quelli che considerano i suoi più stretti alleati.

Ieri sera l’ex velina e l’attore toscano si sono appartati in giardino e hanno parlato dei loro dissapori e di Helena. Shaila ha accusato Luca di aver coperto e giustificato fin troppo la Prestes, ed ha anche utilizzato una frase piuttosto discutibile: “A me non fa strano e non mi dà fastidio che tu abbia simpatia per lei. Per me non è sbagliato il fatto che tu scelga di stare con Helena o con Amanda, non è questo. No, per me in quel periodo lì era strano il tuo non vedere tante cose, il tuo costantemente coprire delle cose o giustificarle perché non c’ha la mamma e non ha il papà. E sti ca**i amore, siamo tutti liberi di essere persone e di metterci in discussione e basta dai”.

Ovviamente la mancanza di tatto della Gatta ha alzato un polverone sui social, dove gli utenti hanno riversato accuse decisamente pesanti nei confronti della ballerina napoletana.