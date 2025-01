Per oltre un mese sono circolati rumor circa un’amicizia “speciale” tra Lorenzo Spolverato e un fantomatico “guru della moda”. Lo scorso dicembre, nel corso di una puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha informato il modello milanese di queste voci provenienti da fuori le mura della Casa più spiata d’Italia, ma lui ha negato.

Lo scorso 24 dicembre, il “guru” è uscito allo scoperto. Si tratta di Saro Mattia Taranto, che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo TV (clicca QUI per leggerla), nella quale ha parlato di una serata passata in compagnia di Lorenzo: “Con me è stato molto malizioso. Dopo un evento abbiamo trascorso del tempo da soli. In auto c’è stato il bacio, che è stato davvero sentito e anche coinvolgente. No, non era una roba da amici. Ma ci sono state cose che non mi sono piaciute. Lui ha fatto dell’aria! Con queste arie intestinali ha rovinato la magia che si era creata tra di noi”.

Al termine dell’ultima puntata, Lorenzo ha parlato del “guru della moda” e ha fatto delle ipotesi su chi potrebbe essere. Subito dopo, Spolverato ha fatto anche una sorta di previsione, dicendo che secondo lui lo stilista potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello per un confronto: “Ma chi è questo guru della moda di cui parlate? Chi è? Vorrei proprio conoscerlo anche io. Tanto arriverà, si arriverà qui il guru della moda. Verrà”.

Il "guru della moda" entra nella Casa: confronto con Lorenzo Spolverato

La previsione di Spolverato si è rivelata corretta. Domani, giovedì 16 gennaio, in occasione di una nuova puntata del GF, Saro Mattia Taranto entrerà nella Casa. A svelarlo è stato il settimanale Chi: “Tutti aspettavano questo momento e finalmente possiamo dirvi che nella puntata di giovedì 16 gennaio Lorenzo Spolverato incontrerà il misterioso “guru della moda”. Il faccia a faccia tra il concorrente del Gf e il ragazzo con cui avrebbe avuto un rapporto speciale si terrà in prima serata su Canale 5. Durante il confronto con la mamma di Shaila Gatta, Lorenzo ha fortemente negato l’esistenza di questa persona nella sua vita, eppure lo stilista ha confermato con insistenza di conoscere molto bene il gieffino. Non ci resta che aspettare la puntata!”.